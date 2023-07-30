В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка во дворе дома

Девочку госпитализировали

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Курьер доставки еды на электровелосипеде сбил ребенка на в дворе жилого дома в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"24-летний сотрудник службы доставки, управляя электровелосипедом, двигался в зоне действия дорожного знака "Жилая зона" во дворе дома на 15-й Парковой улице, где совершил наезд на 13-летнюю девочку", - сообщили в ведомстве.

В результате наезда девочку госпитализировали.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП.