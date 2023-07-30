На Ставрополье столкнулись два дельтапланериста

Один из них погиб

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. На Ставрополье два дельтапланериста столкнулись в воздухе, один из них погиб. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

"Сегодня в небе на склоне горы Юца столкнулись два дельтаплана. Один из них погиб, другой пострадал", - сказал Бондаренко.

Бондаренко уточнил, что погибший был жителем Предгорного округа. Второй пилот из Санкт-Петербурга получил ушиб шейного отдела. Он вовремя успел выпустить запасной парашют. Обследующие его врачи сообщили, что здоровью пилота ничего не угрожает.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю, пострадавший будет доставлен в больницу Пятигорска.

Ранее сообщалось, что 20 июля там же столкнулись два дельтапланериста, они получили переломы ног.