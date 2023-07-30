30 июля, 16:51

В Дагестане в ДТП погибли два человека

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Столкнулись три автомобиля

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, по предварительным данным, в результате столкновения трех автомобилей в Каякентском районе Дагестана. Об этом сообщило МВД региона.

"По предварительной информации, 30 июля 2023 года, приблизительно в 17:00, на 891-м км ФАД "Кавказ", в Каякентском районе, произошло столкновение трех автомобилей: Kia Rio, Land Cruiser Prado и Lada Priora, в результате которого водитель и пассажир Kia Rio от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Детали и обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении. 

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РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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