В Калуге в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла

По данным регионального управления МВД, мотоциклист не справился с управлением и въехал в отбойник

ТАСС, 30 июля. Мотоцикл наехал на отбойник в Калуге, его водитель и пассажир погибли на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

"30 июля, около 18:00 в Калуге произошло ДТП. По предварительной информации, водитель мотоцикла, двигаясь по улице Гагарина в районе дома №13 не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение (отбойник). В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.