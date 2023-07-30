30 июля, 17:09,
обновлено 30 июля, 17:22
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о массированном обстреле ВСУ Куйбышевского района

По информации районной администрации, два человека получили ранения

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Куйбышевский район Донецка находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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"Под массированным обстрелом Куйбышевский район. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Кулемзин также сообщил о попадании в дом по ул. Куйбышева. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Как сообщила ТАСС районная администрация, два человека ранены в результате обстрела.

"Было прямое попадание по улице Куйбышева. Ранены два человека", - сообщили в администрации. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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