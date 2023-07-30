Пушилин сообщил, что ВСУ за день 56 раз обстреляли территорию ДНР из артиллерии

Врио главы региона отметил, что было выпущено 200 боеприпасов

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье 56 раз обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"За день противник 56 раз обстрелял территорию республики, выпустив 200 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм и ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм", - написал он.

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали два человека. Как уточнил Пушилин, раненая девушка 2006 года рождения доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь.

В результате обстрелов в воскресенье со стороны ВСУ, по данным властей, повреждены два многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка и один частный дом в Кировском районе Макеевки.