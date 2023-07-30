ЦПВС сообщил об опасном сближении БПЛА MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией

Беспилотник сблизился на дистанцию менее 100 м по высоте

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат MQ-9 проамериканской антитеррористической коалиции утром 30 июля опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 м по высоте. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"30 июля в 06:53 на высоте 5 000 м в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 [проамериканской] коалиции с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 м по высоте", - заявил Гуринов.

Заместитель руководителя ЦПВС отметил, что полет беспилотника проамериканской коалиции в этом районе вновь не был деконфликтован. "Благодаря высокому профессионализму российских летчиков и своевременно предпринятым ими мерам, столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции не допущено", - подчеркнул Гуринов.

По его словам, за прошедшие сутки со стороны коалиции зафиксировано 12 случаев нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано 13 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - добавил Гуринов.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.