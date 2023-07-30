Есть повреждения

ТАСС, 30 июля. Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области, повреждены частный дом и автомобиль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", - написал он.

Голубев уточнил, что принадлежность БПЛА устанавливается, на месте работают специалисты Минобороны.

