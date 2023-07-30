30 июля, 19:05,
обновлено 30 июля, 19:12

Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Есть повреждения

ТАСС, 30 июля. Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом в Ростовской области, повреждены частный дом и автомобиль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", - написал он.

Голубев уточнил, что принадлежность БПЛА устанавливается, на месте работают специалисты Минобороны.
  

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация