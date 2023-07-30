На юго-востоке Москвы женщина на автомобиле сбила ребенка на пешеходном переходе

Мальчика доставили в больницу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Женщина-водитель сбила семилетнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - сообщили в ведомстве.

Семилетнего мальчика госпитализировали.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты административного расследования.