30 июля, 19:47

На юго-востоке Москвы женщина на автомобиле сбила ребенка на пешеходном переходе

Мальчика доставили в больницу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Женщина-водитель сбила семилетнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу", - сообщили в ведомстве.

Семилетнего мальчика госпитализировали.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты административного расследования. 

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