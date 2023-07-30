В Никольске восстановили водоснабжение после урагана

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, из-за непогоды в городе повреждения также получили крыши 28 многоквартирных домов и 170 частных

ТАСС, 30 июля. Специалисты восстановили водоснабжение на территории Никольска в Пензенской области, наиболее пострадавшего от урагана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

"Поэтапно устраняем последствия вчерашнего урагана. Восстановлено водоснабжение на территории всего Никольска. Борьба с последствиями стихии продолжается", - написал Мельниченко.

Он отметил, что продолжается восстановление электроснабжения. Также первые результаты обследования домовладений показали, что в городе повреждены крыши 28 многоквартирных домов и 170 частных. "Их жители должны знать, что одних в беде их не бросят. Работа продолжается", - отметил Мельниченко.

Ранее в Никольском районе ввели режим ЧС из-за последствий ливня с градом и сильным ветром. В городе и некоторых других населенных пунктах района после урагана отмечались многочисленные повреждения крыш многоквартирных и индивидуальных домов, социальных учреждений, обрывы линий электропередачи, повреждения газопроводов, завалы на дорогах и другие разрушения. Мельниченко сообщал, что, Никольск полностью остался без электричества.

По данным пресс-службы МЧС России, 29 июля от непогоды пострадали Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Без света остались почти 100 тыс. человек. По последним данным, жертвами непогоды в Приволжском федеральном округе стали 10 человек, еще около 80 пострадали.