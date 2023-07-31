Движение на 51-м км МКАД затруднено из-за ДТП

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 51-го км МКАД, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 51-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <...> Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.