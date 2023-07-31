На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждение начало действовать в Харьковской области, затем распространилось на остальные регионы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, в том числе в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

В 00:01 по местному времени (совпадает с мск) предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в Харьковской области на востоке страны, затем оно распространилось на остальные регионы, а также подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее агентство РБК-Украина сообщило о том, что в Харькове были слышны взрывы.