30 июля, 21:21
Военная операция на Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждение начало действовать в Харьковской области, затем распространилось на остальные регионы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, в том числе в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В 00:01 по местному времени (совпадает с мск) предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в Харьковской области на востоке страны, затем оно распространилось на остальные регионы, а также подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее агентство РБК-Украина сообщило о том, что в Харькове были слышны взрывы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация