30 июля, 23:21

Движение на внешней стороне 16-го км МКАД затруднено из-за ДТП

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на внешней стороне 16-го км МКАД, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 16-го км МКАД произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате один автомобиль опрокинулся. <...> Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. 

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