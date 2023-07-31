В Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на площади 65,2 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 353 человека, 53 единицы техники и 3 воздушных судна

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на площади порядка 65,2 тыс. га, действующими остаются очаги на общей площади 273,4 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано 33 пожара на 65 173 га", - говорится в сообщении. Сейчас в регионе зарегистрировано 92 пожара на общей площади свыше 273,4 тыс. га. По данным на конец прошлой недели, в регионе лесными пожарами было охвачено свыше 300 тыс. га.

Множество пожаров действует на северных территориях Хабаровского края - в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Очаги возникли в десятках и сотнях км от населенных пунктов в труднодоступной местности в результате гроз.

В тушении лесных пожаров задействовано 353 человека, 53 единицы техники, 3 воздушных судна.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 634 пожара на общей площади 716,6 тыс. га.