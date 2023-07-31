В Якутии площадь лесных пожаров составила свыше 165 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 932 человека и 29 единиц техники

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 165 тыс. га, за сутки ликвидировано 9 возгораний на площади свыше 16 тыс. га. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексей Гоголев.

"Действуют на текущую дату 85 лесных пожаров на площади 165 295 га. Тушатся на текущую дату 37 лесных пожаров на площади 111 687 га", - сообщил Гоголев.

По данным Минэкологии Якутии, по состоянию на 08:00 (02:00 мск) ведется работа по тушению лесных пожаров на территориях Алданского, Верхнеколымского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Томпонского и Усть-Майского районов.

За прошедшие сутки потушено 9 лесных пожаров площадью 16 580,6 га, обнаружено 9 возгораний с площадью 1 467,1 га. Борьбу с огнем в лесах ведут 932 сотрудника лесопожарных формирований. Задействованы в тушении 29 единиц лесопожарной спецтехники, 16 самолетов Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании, 8 вертолетов Ми-8.

Как уточнил Гоголев, всего за пожароопасный сезон в Якутии зарегистрировано 555 лесных пожаров на площади свыше 1 млн га и 50 ландшафтных (природных) пожаров на площади свыше 5,5 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.