31 июля, 00:54
Лесные пожары в России

В Якутии площадь лесных пожаров составила свыше 165 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 932 человека и 29 единиц техники

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 165 тыс. га, за сутки ликвидировано 9 возгораний на площади свыше 16 тыс. га. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Алексей Гоголев.

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"Действуют на текущую дату 85 лесных пожаров на площади 165 295 га. Тушатся на текущую дату 37 лесных пожаров на площади 111 687 га", - сообщил Гоголев.

По данным Минэкологии Якутии, по состоянию на 08:00 (02:00 мск) ведется работа по тушению лесных пожаров на территориях Алданского, Верхнеколымского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Томпонского и Усть-Майского районов.

За прошедшие сутки потушено 9 лесных пожаров площадью 16 580,6 га, обнаружено 9 возгораний с площадью 1 467,1 га. Борьбу с огнем в лесах ведут 932 сотрудника лесопожарных формирований. Задействованы в тушении 29 единиц лесопожарной спецтехники, 16 самолетов Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании, 8 вертолетов Ми-8.

Как уточнил Гоголев, всего за пожароопасный сезон в Якутии зарегистрировано 555 лесных пожаров на площади свыше 1 млн га и 50 ландшафтных (природных) пожаров на площади свыше 5,5 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
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