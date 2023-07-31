На Сахалине за контрабанду наркотиков осудили пятерых человек

Они получили от 5 лет до 8,5 года колонии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Суд на Сахалине признал пятерых молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет виновными в контрабанде, хранении и распространении наркотиков в особо крупном размере, назначив им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 8,5 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе сахалинской таможни.

"Решением суда двое осужденных приговорены к 7,5 и 8,5 года колонии строгого режим. Остальные (трое - прим. ТАСС) получили сроки от 5 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что молодые люди в целях получения прибыли организовали сеть сбыта синтетических наркотиков на территории Сахалинской области. Крупные партии запрещенных веществ злоумышленники заказывали через интернет из Китая и с материковой части Российской Федерации. В дальнейшем они фасовали наркотики и реализовывали их посредством тайников-закладок.

Для конспирации местом хранения молодые люди использовали лесные массивы. При проведении оперативно-разыскных мероприятий в 2021 году в лесистой местности был обнаружен склад с синтетическими наркотиками, предметы и материалы для их фасовки и упаковки.

Противоправные деяния осужденных пресечены в результате совместных действий сахалинской таможни и УФСБ по Сахалинской области летом 2021 года. Из незаконного оборота оперативники изъяли более 8 кг наркотиков, возбуждено 9 уголовных дел.