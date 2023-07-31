В Грузии задержали несколько протестующих против прибытия лайнера из РФ

ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали несколько человек, протестующих против прибытия пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ в Батуми. Об этом сообщил грузинский телеканал "Формула".

В порту дежурят усиленные наряды полиции для безопасности отдыхающих, территория оцеплена специальными железными ограждениями. Люди были задержаны в административном порядке из-за стычек с правоохранителями. Представители оппозиционных партий начали собираться в Батуми около порта поздней ночью. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за отделение Абхазии от Грузии. На митинге также находится лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. На данный момент ситуация спокойная, однако время от времени происходят стычки с полицией.

Это не первый протест против лайнера Astoria Grande в Грузии. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии также собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Это нарушает грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау, обслуживает турецкую круизную компанию и войдет в батумский порт из турецкого Трабзона. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.