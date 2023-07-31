Число погибших в результате шторма "Доксури" на Филиппинах достигло 25

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий сообщил, что свои дома покинули более 260 тыс. человек

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Число жертв тропического шторма "Доксури" на Филиппинах возросло до 25, еще 20 человек пропали без вести. Об этом сообщил телеканал GMA News.

Ранее поступала информация о 13 погибших. Шторм главным образом затронул самый крупный остров архипелага - Лусон. Там разгул стихии стал причиной повреждений линий электропередачи, а выпадение обильных осадков привело к наводнениям и оползням.

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий сообщил, что в общей сложности свои дома покинули более 260 тыс. человек, часть из них размещена в эвакуационных центрах. Около 36 домов повреждены или разрушены. В результате шторма в аэропортах страны были отменены 85 авиарейсов.

Тропический циклон 27 июля покинул территорию Филиппин.