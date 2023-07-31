31 июля, 03:51

Авиация МЧС России совершила 138 сбросов воды при тушении пожаров в Турции

За сутки самолеты Бе-200 ликвидировали природные пожары в районе населенного пункта Чешме, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. тонн воды сброшено авиацией МЧС России на очаги природных пожаров в Турции. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"С начала работы авиации было совершенно 138 сбросов, это порядка 1,3 тыс. тонн воды с пенообразователем", - сообщили в министерстве.

За сутки самолеты Бе-200 МЧС ликвидировали природные пожары в районе населенного пункта Чешме, сбросив на горящие участки 117 тонн воды. "Снята угроза распространения огня на ближайшую территорию и небольшой населенный пункт. Ранее был потушен пожар в районе города Герменджик", - отметили в министерстве.

Авиацию МЧС России привлекают на самые сложные участки по всему побережью Турции. Тушение осложняется усилившимся ветром, сложным рельефом и различными условиями забора воды, в том числе из горных озер. 

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