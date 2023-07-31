Министр обороны Австралии сообщил о гибели экипажа разбившегося военного вертолета Taipan

Все усилия спасателей теперь будут направлены на поиски фрагментов воздушного судна, добавил Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны Австралии Ричард Марлз признал, что у ведомства больше нет надежды найти живыми членов экипажа разбившегося 28 июля военного вертолета. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Сиднее.

По словам Марлза, "доказательства, полученные в ходе поисков вертолета MRH90, свидетельствуют о том, что произошла катастрофа и нет никакой надежды найти их [экипаж] живыми". "Это обстоятельство меняет характер спасательной операции, и теперь все усилия будут направлены на поиск фрагментов вертолета, о чем мы уже уведомили семьи членов экипажа", - указал он.

К месту крушения вертолета MRH90 Taipan прибыли следователи государственного управления авиабезопасности, которые начали анализ извлеченных из воды фрагментов воздушного судна. Как сообщил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой, на время проведения следствия использование всех вертолетов этого типа, эксплуатируемых ВС Австралии, приостановлено. "Выводы [о причинах крушения] делать преждевременно, но мы изучим заключение следователей, а затем примем решение о дальнейшей эксплуатации вертолетов Taipan", - сказал он.

Вертолет австралийских ВС разбился недалеко от острова Гамильтон во время тренировочной миссии, проводимой совместно с американскими военными в рамках учений Talisman Sabre 2023. На борту находились четыре члена экипажа, которых, несмотря на активные поиски, начавшиеся сразу после крушения, обнаружить до сих по не удалось. К настоящему моменту в поисково-спасательной операции заняты более 800 человек из числа военнослужащих австралийского и американского оборонных ведомств, а кроме того, задействованы спасатели и рейнджеры службы спасения штата Квинсленд и сотрудники аварийных служб.

Военные учения Talisman Sabre 2023 проходят на северо-востоке Австралии с 21 июля по 4 августа 2023 года. В этом году они посвящены совершенствованию оперативного взаимодействия и укреплению сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц. В тренировочных миссиях принимают участие порядка 30 тыс. военных из 13 государств.