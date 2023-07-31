В Новосибирске после сообщений об истязаниях в детском саду возбудили уголовное дело

СК начал доследственную проверку

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений об истязании детей воспитателями в детском саду в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК по региону.

"Дело расследуется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве.

В выходные в СМИ и соцсетях получила распространение видеозапись с кадрами применения насилия воспитателями одного из дошкольных учреждений Новосибирской области в отношении детей. На видео воспитательница хватает детей за голову, трясет их за плечи. По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области была начата доследственная проверка.