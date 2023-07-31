31 июля, 04:50

Во Вьетнаме в результате шторма "Доксури" погибли пять человек

Двое пропали без вести

ХАНОЙ, 31 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести на юге Вьетнама в результате последствий тропического шторма "Доксури". Об этом сообщил национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

По информации ведомства, сильные наводнения и оползни, вызванные продолжительными проливными дождями, затопили и повредили сотни домов и обширные участки автомобильных дорог во многих южных провинциях. Наиболее серьезно от ударов стихии пострадали провинции Анзянг, Бакльеу, Бариа-Вунгтау, Биньтхуан, Камау, Кьензянг, Ламдонг и Хаузянг. Во многих районах этих провинций нарушено движение автотранспорта.

Тайфун "Доксури" стал уже вторым в этом сезоне в регионе и во Вьетнаме. В середине этого месяца прибрежные районы Вьетнама подверглись воздействию тропического циклона "Талим". 

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