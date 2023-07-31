На Алтае в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Еще семеро пострадали

ТАСС, 31 июля. Микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком в Республике Алтай, в результате происшествия один человек погиб, еще семеро, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Чемальском районе в 3-х км от села Чемал. Произошло столкновение грузового автомобиля "Ассенизатор" Hino с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего получили травмы семь человек (из них один ребенок), один человек скончался по пути в Чемальскую РБ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали ТАСС, что всего в микроавтобусе находилось 20 туристов из разных регионов, в том числе двое детей. "Это была сборная группа из определенной турбазы выехавшая. <…> Они следовали на водопад Че-Чкыш", - сообщили в региональном главке МЧС.

Водопад Че-Чкыш или Чечкыш находится в 17 км от Чемала в ущелье Че-Чкыш. Подъем в данное туристическое место сложный, водопад считается одним из труднодоступных мест.