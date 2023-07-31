На севере Иркутской области локализовали крупные лесные пожары

В их ликвидации задействованы 126 человек

ТАСС, 31 июля. Крупные лесные пожары на общей площади 100 га локализованы в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Полностью локализованы четыре лесных пожара в Бодайбинском районе на общей площади 100 га. В их ликвидации задействованы 126 десантников-пожарных и работников лесопожарных станций", - говорится в сообщении.

В Бодайбинском районе 28 июля был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. В район дополнительно направили 50 лесных пожарных, которые усилили местную группу. Для оперативной дозаправки авиации аэропорт Бодайбо работал в выходные.

По данным правительства области, на территории региона действует два лесных пожара на площади 0,02 га. "Ликвидация данного возгорания запланирована в течение дня. Кроме того, действует пожар на территории Витимского заповедника, площадь возгорания составляет 34 гектара, из которых три - не лесные. На тушение будут направлены 12 десантников-пожарных из Бодайбо", - пояснили в региональном правительстве.