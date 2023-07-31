31 июля, 05:14
Военная операция на Украине

В ДНР возбудили уголовное дело по факту разведки в пользу Украины

Также предостережения о недопустимости противоправных действий вынесли четырем жителям региона, попавшим под давление украинских спецслужб в рамках программы "Тебя ждут дома"

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.

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"УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигурант по заданию СБУ [Служба безопасности Украины] осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов", - сообщили в управлении.

Кроме того, спецслужбы вынесли официальные предостережения о недопустимости противоправных действий еще четырем жителям региона, которые попали под давление украинских спецслужб в рамках так называемой программы "Тебя ждут дома".

"Целью данной программы является принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации. В рамках работы программы "ТЖД" сотрудники СБУ используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание", - пояснили в УФСБ.

Там подчеркнули, что люди, добровольно сообщившие о фактах вербовочных подходов, от уголовной ответственности освобождаются. 

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