На севере Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за дождей и ветра

В регионе ожидается сильный дождь и на побережье прогнозируется ветер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 1 августа экстренное предупреждение в северной части острова Сахалин в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, днем 1 августа на севере Сахалина - в Охинском и Ногликском районах - ожидается сильный дождь (15-29 мм), на побережье прогнозируется ветер скоростью 15-20 м/с. Сейчас в северных районах острова облачно, осадков и ветра нет.