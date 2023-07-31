31 июля, 05:36,
обновлено 31 июля, 05:58
Военная операция на Украине

В Алёшках при обстреле ВСУ погиб мирный житель

ВСУ выпустили по населенному пункту 14 снарядов, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Мирный житель города Алёшки на левом берегу Днепра погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии: по населенному пункту Алёшки - 14 снарядов; по населенному пункту Новая Каховка - 9 снарядов; по населенному пункту Великая Лепетиха - 7 снарядов; по населенному пункту Кардашинка - 8 снарядов; по населенному пункту Каиры - 7 снарядов; по населенному пункту Песчановка - 8 снарядов. В результате обстрела населенного пункта Алёшки один мирный житель погиб", - сказал он.

Он добавил, что "в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии". 

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