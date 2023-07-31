В Иркутской области закрыли турмаршрут "Юг острова Ольхон" из-за пожарной опасности

На территории региона действуют два лесных пожара на площади 0,02 га

ТАСС, 31 июля. Туристический маршрут "Юг острова Ольхон" закрыли из-за высокого класса пожарной опасности на острове Ольхон - одном из самых популярных направлений на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Туристический маршрут "Юг острова Ольхон" в Прибайкальском национальном парке временно недоступен для туристов. Разрешения на посещение маршрута с соответствующим названием не выдаются из-за высокого (четвертого из пяти возможных) класса пожарной опасности, установленного на территории. Ограничение введено утром 31 июля, его длительность будет зависеть от складывающихся погодных условий в этой части Прибайкальского национального парка", - говорится в сообщении.

По данным правительства области, на территории региона действуют два лесных пожара на площади 0,02 га.

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о высоком и чрезвычайном классах пожарной опасности 31 июля. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается повышение температуры воздуха до плюс 27-32 градусов.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. Входящий в его состав остров Ольхон является самым большим и единственным населенным островом на Байкале, там проживают свыше 1 тыс. человек.