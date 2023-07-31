В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также о подконтрольной Киеву части ДНР

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 09:02 мск тревога была объявлена в Днепропетровской области, через две минуты - в Кировоградской. Сирены также звучат в подконтрольной Киеву части ДНР.

Позже тревога распространилась на Полтавскую и Харьковскую области.

В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Местные власти требуют не снимать последствия, однако в украинских СМИ уже распространились фотографии поднимающегося в небо дыма.

В новость внесены изменения (09:55 мск) - уточняются регионы, в которых объявлена тревога.