31 июля, 06:12,
обновлено 31 июля, 06:55
Военная операция на Украине

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также о подконтрольной Киеву части ДНР

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 09:02 мск тревога была объявлена в Днепропетровской области, через две минуты - в Кировоградской. Сирены также звучат в подконтрольной Киеву части ДНР.

Позже тревога распространилась на Полтавскую и Харьковскую области.

В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Местные власти требуют не снимать последствия, однако в украинских СМИ уже распространились фотографии поднимающегося в небо дыма.

В новость внесены изменения (09:55 мск) - уточняются регионы, в которых объявлена тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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