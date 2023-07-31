В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
В 09:02 мск тревога была объявлена в Днепропетровской области, через две минуты - в Кировоградской. Сирены также звучат в подконтрольной Киеву части ДНР.
Позже тревога распространилась на Полтавскую и Харьковскую области.
В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Местные власти требуют не снимать последствия, однако в украинских СМИ уже распространились фотографии поднимающегося в небо дыма.
В новость внесены изменения (09:55 мск) - уточняются регионы, в которых объявлена тревога.