Предприниматель из Алтайского края пытался продать за границу изделия военного назначения

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, изделия предназначались для БМП-1 и БМП-2

БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Предприниматель из Алтайского края пытался контрабандой поставить за границу изделия военного назначения, предназначенные для БМП-1 и БМП-2. УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

"В изъятом почтовом отправлении обнаружены 10 наименований изделий в общем количестве 44 штуки. Согласно экспертному заключению, все они относятся к военной технике, предназначенной для БМП-1, БМП-2. <…> Следственным отделением в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники)", - сказано в сообщении.

Согласно данным, предоставленных ведомством, директор предприятия, осуществляющего поставки промышленного оборудования, не обладал лицензией и разрешением на вывоз из РФ данных изделий.

В ходе обысков в гараже подозреваемого были обнаружены и изъяты ящики с деталями для двигателей, генераторы, топливные насосы, поршни и другие элементы военной техники в общем количестве свыше 100 штук.

Подозреваемый дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.