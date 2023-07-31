На Красноярской железной дороге подожгли два релейных шкафа

На движение поездов инцидент не повлиял

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Два релейных шкафа подожгли на станции Шарыпово Красноярской железной дороги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе железной дороги.

"30 июля в районе 3 часов утра (23:00 мск 29 июля) железнодорожниками зафиксировано возгорание двух релейных шкафов на станции Шарыпово. На движение поездов ситуация не повлияла. Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Сейчас расследованием занимаются правоохранительные органы. Красноярская железная дорога работает в штатном режиме.