В КЧР за полгода в два раза выросла раскрываемость убийств

Руководитель регионального управления СК, генерал-майор юстиции Николай Щепкин также отметил, что следователи возбудили 384 уголовных дела, из которых порядка 20% составляют преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Раскрываемость уголовных дел об убийствах в результате умышленного причинения вреда здоровью и смерти по неосторожности в Карачаево-Черкесии (КЧР) в январе-июне текущего года выросла вдвое и достигла 100%. Об этом ТАСС сообщил руководитель СУ СК по КЧР, генерал-майор юстиции Николай Щепкин.

"За прошедшее полугодие значительно вырос уровень раскрываемости преступлений. В частности, если говорить об уголовных делах, об убийствах, то здесь раскрываемость достигла 93%, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. По уголовным делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, раскрываемость достигла 100% против 50% прошлого года. По делам о половых преступлениях раскрываемость, как и в прошлом году, составила 100%", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание, что по оставшимся 7% дел по убийствам виновные лица также определены, однако по различным причинам привлечь их к ответственности не представляется возможным. По словам руководителя управления, за истекший период этого года следователями управления окончено 235 уголовных дел о 400 преступлениях, из них 161 преступление относится к категории тяжких и особо тяжких и 32 преступления совершены в прошлые годы. В суд направлено 227 уголовных дел по обвинению 260 лиц.

К тому же, за полгода следователи возбудили 384 уголовных дела, из которых порядка 20% составляют преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, около 15% - против половой неприкосновенности, 14,1% против собственности и около 12% - против порядка управления.

"Кроме того, хотелось бы отметить положительные результаты в сфере возмещения причиненного преступлениями ущерба. Так, принятыми следователями управления мерами, уже за истекший период этого года удалось возместить в государственный бюджет порядка 194 млн рублей, с целью обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 40 млн рублей. Работа в данном направлении, конечно, будет продолжена", - добавил Щепкин.

Он также отметил, что в КЧР возросло количество мошенничеств, когда жителям звонят, представляясь сотрудниками управления и таким образом выманивают денежные средства. "Мошенники сейчас обладают серьезной материальной и информационной базой - используют подмену номеров, личные данные сотрудников. Совсем недавно обращался человек - от имени одного из руководителей управления позвонили, мужчина лишился 5 млн рублей. В связи с чем обращаюсь к жителям Карачаево-Черкесии с просьбой всегда проверять предоставленную звонящим информацию", - обратил внимание собеседник агентства.