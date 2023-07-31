Троих россиян задержали за передачу данных о военных объектах РФ "Правому сектору"

Им грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области, передававших данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской националистической организации "Правый сектор". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор", направленной против безопасности России", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ЦОС.