В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка

В экстренных службах региона заявили о наличии возгорания в районе автостанции "Южный"

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины утром нанесли удар по центру Донецка, есть возгорания в районе автостанции "Южный". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах ДНР.

"Были прилеты по центральной части. Есть возгорания в районе автостанции на "Южном", - сообщили в экстренных службах.

Корреспондент ТАСС отметил, что в центре города произошло около 10 взрывов.

Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела загорелись автобус и два легковых автомобиля, есть пострадавшие.