31 июля, 06:47,
обновлено 31 июля, 06:57
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка

В экстренных службах региона заявили о наличии возгорания в районе автостанции "Южный"

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины утром нанесли удар по центру Донецка, есть возгорания в районе автостанции "Южный". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах ДНР.

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"Были прилеты по центральной части. Есть возгорания в районе автостанции на "Южном", - сообщили в экстренных службах.

Корреспондент ТАСС отметил, что в центре города произошло около 10 взрывов.

Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела загорелись автобус и два легковых автомобиля, есть пострадавшие. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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