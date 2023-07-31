31 июля, 07:03

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере "Горный орленок"

По данным ведомства, ЧП произошло из-за кишечного иерсиниоза, который переносят грызуны

ТАСС, 31 июля. Причиной отравления детей в лагере "Горный орленок" в Республике Алтай мог стать кишечный иерсиниоз - инфекция, которую переносят грызуны. Об этом ТАСС сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ Роспотребнадзора по региону.

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"По предварительным данным, выявили кишечный иерсиниоз. Это заболевание, передающееся грызунами. Грызуны осеменили продукты. В овощехранилище обнаружены следы грызунов. Дети поели эти продукты, и, скорее всего, это и стало причиной заболевания <...>", - сообщили в ведомстве.

В данный момент заболевшие дети находятся под наблюдением врачей. Они будут выписаны из медучреждения после выздоровления.

"Пока более чем у 20 детей выявлен кишечный иерсиниоз. По степени выздоровления будут выписаны. У всех легкая степень заболевания", - отметили в ведомстве.

С 26 по 29 июля в детском лагере "Горный орленок" зафиксированы 69 случаев заражения с обнаружением инфекции, в том числе у 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Всего в лагере отдыхали 354 ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 

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