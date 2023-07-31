Задержанные за госизмену трое россиян признались, что были завербованы "Правым сектором"

Их деятельность была направлена против безопасности России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Трое жителей Воронежской области, задержанные по подозрению в государственной измене, признались, что были завербованы сторонниками запрещенной в РФ украинской националистической организации "Правый сектор", а их деятельность была направлена против безопасности России. Об этом они сообщили на допросе, видео которого предоставил ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В 2022 году был завербован через интернет представителем националистических течений Украины, который в тот момент <...> занимал должность командира роты добровольческого украинского корпуса, являющегося структурным подразделением террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ)", - сказал один из задержанных. По его словам, с начала СВО через интернет он отработал задания по вербовке граждан РФ на территории Воронежской области.

Аналогичные признания дали еще двое задержанных. "Моя вербовка осуществлена для выполнения действий в интересах Украины против безопасности РФ", - добавил второй задержанный. По его словам, первое задание он получил в апреле 2023 года, оно предусматривало установление местонахождения летчика ВС РФ, который с 2022 года находился в плену Вооруженных сил Украины. В мае ему необходимо было поджечь релейные шкафы, а также выполнить задания по подрыву и выводу из строя объектов промышленности на территории Воронежской области.

"Мотивом к общению и выполнению его [представителя запрещенного "Правого сектора"] указаний являлось несогласие с проведением СВО и желание сменить политическое руководство РФ", - сказал третий задержанный.

Ранее в понедельник в ФСБ сообщили, что задержаны по подозрению в госизмене трое жителей Воронежской области, которые передавали данные о российских военных объектах националистической организации "Правый сектор". В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.