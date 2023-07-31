СМИ: при крушении учебного самолета на севере Ирана погибли два человека

По данным агентства Fars, двигатель вышел из строя в момент взлета

ТАСС, 31 июля. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения учебного самолета в иранской провинции Альборз, расположенной на севере исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, самолет упал недалеко от административного центра провинции, города Кередж. Два человека, которые находились на борту, погибли на месте. Согласно первоначальной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Агентство Fars утверждает, что двигатель самолета вышел из строя в момент взлета.

На место происшествия направлена специальная группа для выяснения подробностей инцидента.