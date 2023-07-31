Следствие на Украине отвергло версию диверсии в деле о гибели главы МВД Монастырского

Расследование продолжается, сообщил генпрокурор страны Андрей Костин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следствие по делу о гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского уже отвергло версии об умышленном покушении или диверсии. Об этом заявил генпрокурор страны Андрей Костин.

"Расследование еще продолжается, - сказал он агентству Укринформ. <...> Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время".

Ранее следствие приняло к рассмотрению несколько версий: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; обстрел летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота; техническая неисправность судна; ненадлежащая организация и планирование полета; несоблюдение правил полетов; сложные погодные условия.

18 января в жилом массиве города Бровары под Киевом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД страны. В результате крушения погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. По данным ГСЧС, погибли 14 человек, пострадали - 25, в том числе 11 детей. Верховная рада 7 февраля назначила министром внутренних дел Украины Игоря Клименко.