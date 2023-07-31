Жителей Кубани предупредили о чрезвычайной пожарной опасности до 2 августа

Спасатели просят граждан по возможности не выходить на улицу в обеденное время

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на территории региона до 2 августа, сообщается на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности на территории Краснодарского края. С 15:00 мск понедельника и в течение суток 1 августа местами в юго-западных районах ожидается, в юго-восточных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность (ЧПО) 5-го класса", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона просят по возможности не выходить на улицу в обеденное время, не разводить костры вблизи сухой травы и деревьев.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. По прогнозам, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов.