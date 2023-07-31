31 июля, 07:52

Авиарейс Новосибирск - Сургут вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Прокуратура проводит проверку

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Сибирь" с 78 пассажирами на борту после вылета в Сургут из Новосибирска был вынужден вернуться обратно из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 13:00 по местному времени эксплуатируемое авиакомпанией "Сибирь" воздушное судно (Embraer 170) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А. И. Покрышкина. <…> Прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, о правах потребителей авиатранспортных услуг", - говорится в сообщении.

На борту рейса Новосибирск - Сургут находились 78 пассажиров, 13 из которых - дети. Воздушное судно отстранено от эксплуатации. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация