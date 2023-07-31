В Москве девушка потеряла сознание и упала под поезд на станции метро "Кожуховская"

Пассажирка выжила

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пассажирка упала под прибывающий поезд на станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена из-за плохого самочувствия, она выжила. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Кожуховская". Девушке стало плохо, в результате чего она потеряла равновесие и упала на пути под прибывающий поезд. Машинист успел оперативно затормозить, пассажирка осталась жива", - сказал собеседник агентства. По его словам, девушку извлекли, существенных травм она не получила.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт падения девушки на станции метро "Кожуховская", добавив, что девушка жива.

Ранее в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение было введено в график.