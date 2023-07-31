Житель Челябинска подозревается в похищении женщины, совершенном 14 лет назад

В настоящее время мужчина находится под надзором в лечебном учреждении

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета возбудили в Челябинске уголовное дело о похищении в 2009 году местным жителем женщины, которая недавно смогла сбежать из заточения, следует из материалов, опубликованных пресс-службой следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). <…> В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении", - сказано в сообщении.

По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске мужчина под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу. Ее он удерживал в доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть домовладение.

Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.