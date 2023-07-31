В больницах Марий Эл остаются шесть пострадавших во время урагана

Один их них находится в реанимации

ТАСС, 31 июля. Шесть пострадавших во время урагана в Марий Эл продолжают лечение в больницах республики. Один пострадавший находится в реанимации, сообщает пресс-служба Минздрава Марий Эл.

"На утро 31 июля в Волжской центральной городской больнице находятся три пациента. Один - житель Республики Чувашия - в тяжелом состоянии в реанимации, два жителя Санкт-Петербурга. Одного из них сегодня будут оперировать травматологи. Два жителя нашей республики госпитализированы в Детскую республиканскую больницу, один - в Республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 июля Минздравом и правительством Республики Татарстан было принято решение об эвакуации четырех пациентов. Центром медицины катастроф Татарстана они эвакуированы в медицинские организации города Казани.