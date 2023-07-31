В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

В результате обстрелов в двух населенных пунктах повреждены три дома, гараж и линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 боеприпасов, также с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. В результате обстрелов в двух населенных пунктах повреждены три дома, гараж и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Новопетровка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего произошло возгорание. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме", - написал губернатор.

По словам Гладкова, в Краснояружском районе по окраине села Вязовое 30 июля было выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Староселье и окраине села Теребрено - девять артиллерийских снарядов, по территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье - пять снарядов. Из артиллерии был обстрелян поселок Прилесье - зафиксировано шесть прилетов. "В результате обстрела повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи, подача электроэнергии на данный момент восстановлена", - отметил глава региона.

В Белгородском районе в воскресенье по селу Щетиновка было выпущено 12 артиллерийских снарядов, в селе Журавлевка с БПЛА сброшено девять гранат. В Борисовском районе под минометный обстрел попали окраины сел Богун-Городок и Лозовая Рудка - зафиксировано девять и семь прилетов соответственно.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено семь минометных снарядов.

В Грайворонском округе обстреляли окраину села Дроновка - установлено восемь прилетов. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по поселку Красное - восемь артиллерийских снарядов, по поселку Ленинский - восемь минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - два минометных и три артиллерийских снаряда. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.