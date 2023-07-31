31 июля, 08:24

В Пекине в результате проливных дождей погибли два человека

По данным "Жэньминь жибао", тела погибших обнаружили на территории западного района Мэньтоугоу, где выпало примерно 320 мм осадков

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Как минимум два человека погибли в китайской столице в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений. Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, тела погибших обнаружили в понедельник на территории западного района Мэньтоугоу, где выпало примерно 320 мм осадков. Как уточняется, в нескольких местах показатель достиг 400 мм, а в двух пунктах наблюдения превысил 500 мм.

Согласно заявлению властей, во избежание чрезвычайных происшествий местные жители и гости города не должны находиться около рек, водоемов или вблизи естественных возвышенностей. Ранее администрация китайской столицы объявила в нескольких районах Пекина высший (красный) уровень опасности из-за проливных дождей. 

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