31 июля, 08:39,
обновлено 31 июля, 09:35
Военная операция на Украине

В двух областях на севере Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Черниговской и Сумской областях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах на севере Украины. По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены прозвучали в 11:21 и 11:22 мск в Черниговской и Сумской областях.

Спустя примерно час тревогу в этих регионах отменили.

Ранее тревога объявлялась в пяти областях страны: Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Дольше всего - два часа - она длилась в Днепропетровской.

В новость внесены изменения (12:35 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.  

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация