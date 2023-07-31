В двух областях на севере Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Черниговской и Сумской областях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в двух регионах на севере Украины. По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены прозвучали в 11:21 и 11:22 мск в Черниговской и Сумской областях.

Спустя примерно час тревогу в этих регионах отменили.

Ранее тревога объявлялась в пяти областях страны: Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Дольше всего - два часа - она длилась в Днепропетровской.

В новость внесены изменения (12:35 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.