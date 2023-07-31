31 июля, 08:48

По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили уголовное дело

Обломки беспилотников направили на экспертизу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после атаки украинских беспилотников в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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"Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки атаки украинских беспилотников 30 июля. В ходе расследования дела будут устанавливаться причастные к этому преступлению", - сказал собеседник агентства. По его словам, обломки беспилотников направлены на экспертизу.

Утром 30 июля Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в Москве, один дрон уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории "Москва-Сити", в результате пострадал один охранник. 

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