31 июля, 08:55

Более 20 жителей Таганрога подали заявления на выплаты по здоровью после ЧП с ракетой

Глава администрации города Андрей Фатеев также сообщил, что продолжается работа по приему заявлений от граждан на единовременные выплаты по утрате имущества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Более 20 жителей Таганрога Ростовской области подали заявления на возмещение вреда здоровью после ЧП с ракетой, которое произошло 28 июля.

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Об этом глава администрации города Андрей Фатеев написал в своем Telegram-канале.

"От 22 граждан приняты заявления на возмещение вреда здоровью. Обратимся к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой выделить эти средства на выплату пострадавшим", - написал он.

Кроме того, по словам Фатеева, продолжается работа по приему заявлений от граждан на единовременные выплаты по утрате имущества. "На сегодняшний день принято 51 заявление на 108 граждан на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества", - написал он. 

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