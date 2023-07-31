Разыскиваемого за убийство туриста жителя КЧР экстрадируют из Белоруссии

Мужчина въехал на территорию соседнего государства по поддельным документам

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Житель Карачаево-Черкесии (КЧР), который ранее был объявлен в федеральный розыск после убийства туриста в результате драки, отбывает наказание за въезд на территорию Белоруссии по поддельным документам, после чего будет экстрадирован в Россию. Об этом рассказал ТАСС руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР генерал майор-юстиции Николай Щепкин.

"Нападавший по поддельным документам уехал на территорию Белоруссии. Местные спецслужбы выяснили это, теперь он должен отбыть наказание за въезд на территорию страны с такими документами, после чего будет передан нам и привлечен к ответственности за совершенное преступление", - сказал собеседник агентства.

В феврале группа жителей Москвы по пути в поселок Архыз остановилась на участке местности рядом со станицей Кардоникская. В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый ударил потерпевшего ножом в живот, он умер по пути в больницу.

Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого объявили в федеральный розыск.