В Херсонской области обнаружили тайник с артиллерийскими снарядами и пороховыми зарядами

Также сотрудники полиции региона нашли мину калибра 120 мм

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Херсонской области обнаружили тайник с артиллерийскими снарядами и танковыми пороховыми зарядами в селе Мирное. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 1,5 км от села Мирное Каланчакского района Херсонской области на юго-западе в лесополосе сотрудники полиции обнаружили 8 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, 4 танковых пороховых заряда калибра 125 мм и мину калибра 120 мм", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Из-за высокой степени опасности выявленных предметов принято решение уничтожить их накладным зарядом тротила. "Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению незаконного распространения оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в Херсонской области", - добавили в ГУ МВД.